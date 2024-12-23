Real Betis taraftarlarından dünyanın alkışladığı olay: Her Noel aynısı oluyor

Spor

Real Betis ve Rayo Vallecano, İspanya Ligi'nin 18. maç gününde 22 Aralık Pazar günü Benito Villamarín stadyumunda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.

15 BİN OYUNCAK ATTILAR

Ancak maça damga vuran anlar, çocuklar için yapılan duyarlı davranışla ilgili oldu. Real Betis taraftarları Noel öncesinde, her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi çocuklar için 15 bine yakın oyuncağı sahaya attı. Sahadan toparlanarak temizlenen oyuncakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.