Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana 3 sakatlık yaşayan Arda Güler'in morali çok bozuk. Takım arkadaşları tarafından yalnız bırakılmayan milli futbolcuya teknik direktör Carlo Ancelotti de büyük destek veriyor.
Arda Güler'in 3. sakatlığı sonrası Real Madrid'de herkes genç yıldızın bunalıma girmesinden korkuyor. Milli futbolcu çevresi tarafından sürekli desteklenirken Ancelotti'nin de genç yıldızı, Braga maçının kadrosuna bu nedenle aldığı belirtildi.
Karşılaşma öncesi ısınmada sakatlandığı bilinen Güler'i Ancelotti, Santiago Bernabeu'nun atmosferini yaşaması ve takımla birlikte olması için kadrodan çıkarmadı.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'de Ancelotti ve futbolcular, Arda Güler bunalıma girmesin diye seferber oldu - Son Dakika