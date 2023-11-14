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Real Madrid'de Ancelotti ve futbolcular, Arda Güler bunalıma girmesin diye seferber oldu - Son Dakika

Real Madrid'de Ancelotti ve futbolcular, Arda Güler bunalıma girmesin diye seferber oldu

14.11.2023 16:29  - Güncelleme: 17:08

Real Madrid'de 4 ayda 3 kez sakatlanan Arda Güler'in motivasyonunu yüksek tutmak için ekstra çaba sarf ediliyor. Milli yıldızın bunalıma girmesinden korkulurken, takım arkadaşları ve teknik direktör Ancelotti sürekli Arda'ya destek veriyor.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana 3 sakatlık yaşayan Arda Güler'in morali çok bozuk. Takım arkadaşları tarafından yalnız bırakılmayan milli futbolcuya teknik direktör Carlo Ancelotti de büyük destek veriyor.

BUNALIMA GİRMESİNDEN KORKULUYOR

Arda Güler'in 3. sakatlığı sonrası Real Madrid'de herkes genç yıldızın bunalıma girmesinden korkuyor. Milli futbolcu çevresi tarafından sürekli desteklenirken Ancelotti'nin de genç yıldızı, Braga maçının kadrosuna bu nedenle aldığı belirtildi.

Ancelotti ve futbolcular seferber oldu! Real Madrid'in Arda Güler için bambaşka bir korkusu var

BRAGA KADROSUNDAN ÖZELLİKLE ÇIKARMADI

Karşılaşma öncesi ısınmada sakatlandığı bilinen Güler'i Ancelotti, Santiago Bernabeu'nun atmosferini yaşaması ve takımla birlikte olması için kadrodan çıkarmadı.

Ancelotti ve futbolcular seferber oldu! Real Madrid'in Arda Güler için bambaşka bir korkusu var

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de Ancelotti ve futbolcular, Arda Güler bunalıma girmesin diye seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'de Ancelotti ve futbolcular, Arda Güler bunalıma girmesin diye seferber oldu - Son Dakika
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