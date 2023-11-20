Real Madrid, Arda Güler'den sonra Trabzonspor'un genç eldiveni için harekete geçti

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Real Madrid, Arda Güler'in ardından Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ı da renklerine bağlamak istiyor. Eflatun-beyazlılar, 17 yaşındaki eldiven için bordo-mavililerin kapısını çalabilir.

GÖZLEMCİLER TAM NOT VERDİ

Defansa Central'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Real Madrid'in 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı transfer listesine yazdı. Eflatun-beyazlıların gözlemcileri 17 yaşındaki eldivene tam not verirken, Real Madrid'in kısa süre içinde Trabzonspor'un kapısını çalabileceği ifade edildi.

BAYERN MUNIH DE YARIŞTA

Trabzonspor U19 Takımı'nda forma giyen Onuralp Çevikkan'ı da Bayern Münih de yakından takip ediyor. Genç yaş milli takımlarında Çevikkan'ı izleyen Alman devinin, 17 yaşındaki kaleci için Real Madrid ile karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.