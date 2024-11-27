Real Madrid, Arda Güler için yapılan tüm reddedecek

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Leganes maçındaki etkileyici performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti. İspanyol devi, genç futbolcu için geleceğini belirleyecek kritik bir karar aldı.
Carlo Ancelotti, sezon boyunca Arda'ya az forma şansı verse de, son dönemde genç oyuncunun gelişimi hakkında olumlu düşüncelerini dile getirdi. İspanyol basınından Marca tarafından yayımlanan haberde, Ancelotti'nin Arda'nın olgunlaşan oyunuyla fikrini değiştirdiği ifade edildi. Haberde, "10 aylık aranın ardından Arda Güler, Ancelotti'nin takımdaki yerini yeniden değerlendirmesine neden oldu" ifadeleri de yer aldı
Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in yeteneklerinin farkında olduklarını ve genç oyuncunun bu sezon takım için önemli bir rol oynayacağını belirtti. Bu doğrultuda, Arda Güler için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmemesi yönünde karar alındığı açıklandı.
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