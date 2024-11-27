Real Madrid, Arda Güler için yapılan tüm reddedecek - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Arda Güler için yapılan tüm reddedecek

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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 3-0 kazandıkları Leganes maçındaki etkileyici performansıyla kulüp yönetiminin dikkatini çekti. Carlo Ancelotti'nin de fikrini değiştiren Arda'nın oyunu, gelecek transfer tekliflerinin reddedilmesine neden oldu.

27.11.2024 13:02
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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Leganes maçındaki etkileyici performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti. İspanyol devi, genç futbolcu için geleceğini belirleyecek kritik bir karar aldı.

FİKİRLER DEĞİŞTİ

Carlo Ancelotti, sezon boyunca Arda'ya az forma şansı verse de, son dönemde genç oyuncunun gelişimi hakkında olumlu düşüncelerini dile getirdi. İspanyol basınından Marca tarafından yayımlanan haberde, Ancelotti'nin Arda'nın olgunlaşan oyunuyla fikrini değiştirdiği ifade edildi. Haberde, "10 aylık aranın ardından Arda Güler, Ancelotti'nin takımdaki yerini yeniden değerlendirmesine neden oldu" ifadeleri de yer aldı

BÜTÜN TEKLİFLER REDDEDİLECEK

Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in yeteneklerinin farkında olduklarını ve genç oyuncunun bu sezon takım için önemli bir rol oynayacağını belirtti. Bu doğrultuda, Arda Güler için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmemesi yönünde karar alındığı açıklandı.

Real Madrid, Arda Güler için yapılan tüm reddedecek

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Son Dakika Spor Real Madrid, Arda Güler için yapılan tüm reddedecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cemre Mert Yavuz:
    Günün arda haberide geldi arkadaşlar. 32 3 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Ona sevgisini göstermek için sakızından bile ikram etmiş, ben öyle duydum. Haberleştirin :) 12 1 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    demek her maç 11 çıksa arda haberinden geçilmiyecek burası kerem aktürkoğlu döktürüyor bunun gibi haber olmuyor bu yedek ama hep gündemde 4 2 Yanıtla
  • Emrah Atak:
    Ardanın akibetini haberler com belirliyor gönderiyor kiralıyor geri vazgeçiyor :)) 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ya gönderin ya oynatın. Arda oynuyor zaten oyun zekası var ama sizde ondan yok 2 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Şimdi icatdinin haberinin altına yorum yaptım :)) 0 0 Yanıtla
  • Murat Acel:
    Daha başlık atmaktan acizsiniz ne salaksınız ya 0 0 Yanıtla
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