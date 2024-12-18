Real Madrid bırakmadıkça Arda Güler'e teklif üstüne teklif yağıyor - Son Dakika
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Real Madrid bırakmadıkça Arda Güler'e teklif üstüne teklif yağıyor

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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ayrılığına kapıları kapattığı milli yıldızımız Arda Güler'e Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman devi Borussia Dortmund talip oldu. İspanyol devi, sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılan teklifi anında reddetti.

18.12.2024 16:20
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Sezon başında az süre alması nedeniyle ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ayrılığa kapıları kapatması ve daha fazla şans vermesiyle performansını da arttırmıştı. Bu gelişmelere rağmen futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Arda'ya yeni ve tanıdık bir talip çıktı.

NURİ, DORTMUND'A KİRALIK İSTEDİ

İspanyol basınından Bernabeu Digital'in haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman devi Borussia Dortmund'dan teklif aldı.

Genç futbolcunun adı daha önce de Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı son Bundesliga şampiyon Bayer Leverkusen başta olmak üzere Real Sociedad ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

MADRID ANINDA REDDETTİ

Bundesliga'da istikrarsız bir sezon geçiren Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için Arda'yı istediği ancak hem Real Madrid'in hem de futbolcunun bu teklife kapıyı kapattığı kaydedildi. Türk oyuncunun sezonu İspanyol kulübünde tamamlayacağı belirtildi.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 7'si ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı ve 657 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid bırakmadıkça Arda Güler\'e teklif üstüne teklif yağıyor

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Son Dakika Spor Real Madrid bırakmadıkça Arda Güler'e teklif üstüne teklif yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    neden gerçeklikten uzaksınız bukadar anlamıyorum arda aranılan bir topçu değil dursun seneyede kullanırız tarzında bir oyuncu olsada olur olmasada abartmayın artık 2 11 Yanıtla
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