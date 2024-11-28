Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları sona erdi. 9 maçta toplam 5 Türk futbolcunun sahne aldığı gecede alınan sonuçları sizin için derledik...

28.11.2024 08:51
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında bu gece 9 maç yapıldı.

5 TÜRK SAHNE ALDI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.

Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.

Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.

Gecenin sonuçları şöyle;

Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • onur yüknük:
    Sürekli şişirdiğiniz Arda bu maçta 4,45 ortalamayla oynadı ve sahadaki en kötü oyuncuydu. Real'in bu maçta Arda'dan sonra en kötü oyuncusu Mendy 6,53 ortalamayla, 39 yaşındaki Modric 7,23 ortalamayla oynadı. Size istatistiklerle konuşulsa dahi anlamak istemeyeceğinizi biliyorum fakat en azından muhteşem objektif gazeteciliğinizle(!) "Arda attığı pasla Ancelottiyi pişman etti.", "Ardayı oynatmadığı için Ancelottinin işi zora girdi" şeklinde başlıklar atmazsanız seviniriz. 16 6 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Bu real madridin yenilmesi niye bu kadar olay oluyor dağıldı nedir yenildi işte 17 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    arda harikalar yaratmis. ancelottiyi pisman etmis. ama ardayi oynattigi a pisman olmus adam 1 0 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Dağılmış bir takım görmek istiyorsanız Manchester City'e bakın 0 0 Yanıtla
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