Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında bu gece 9 maç yapıldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.
Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.
Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.
Gecenin sonuçları şöyle;
Son Dakika › Spor › Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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