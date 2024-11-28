Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

onur yüknük:

Sürekli şişirdiğiniz Arda bu maçta 4,45 ortalamayla oynadı ve sahadaki en kötü oyuncuydu. Real'in bu maçta Arda'dan sonra en kötü oyuncusu Mendy 6,53 ortalamayla, 39 yaşındaki Modric 7,23 ortalamayla oynadı. Size istatistiklerle konuşulsa dahi anlamak istemeyeceğinizi biliyorum fakat en azından muhteşem objektif gazeteciliğinizle(!) "Arda attığı pasla Ancelottiyi pişman etti.", "Ardayı oynatmadığı için Ancelottinin işi zora girdi" şeklinde başlıklar atmazsanız seviniriz.