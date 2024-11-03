Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti - Son Dakika
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Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşündüğü için 19 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam, Arda'ya "İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor" dedi. Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde milli yıldıza daha fazla süre vereceği de belirtildi.

03.11.2024 16:36
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Real Madrid'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle gündem olan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştü.

"BUNLARA ALDIRIŞ ETME, SABIRLI OL"

Defensacentral'de yer alan habere göre; Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor. İtalyan teknik adamın bu nedenle Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ancelotti, bu görüşmede, "İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRA DAHA FAZLA FORMA ŞANSI VERECEK

İspanyol basınındaki haberde ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının takıma yardım edebileceğini düşünen milli futbolcunun da potansiyelini göstermek istediği vurgulandı.

REAL MADRID HİÇBİR YERE BIRAKMAYACAK

Öte yandan The Athletic de geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Arda Güler'i bırakma niyeti olmadığını duyurmuştu. Real Madrid'in, La Liga'daki diğer kulüplerden gelen taleplere "Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa, bu Arda olmayacak" şeklinde yanıt verdiği yazılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta giydi ve toplamda 292 dakika sahada kalabildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid\'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti

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Son Dakika Spor Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Oynamadan bu kadar haber yapıyorsunuz ya oynasaydı Allah muhafaza 14 3 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    her gün ancelotti arda muhabbeti ya yeter heeriii 11 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    RAHAT BIRAKIN YURT DIŞINDA OYNAYAN GENÇLERİ. 11 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    sırf haber olsun diye şu yurt dışındaki çocukları Gündem yapmayın artık ya adamlar gitti bizim ki gibi çirkef Medyadan hala kurtulamadı 8 0 Yanıtla
  • Can Serter:
    Bu çocuk 2 seneden beri yaşı 19 . Büyümüyor mü bu ya 2 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Arda admin gibi yavşak 1 1 Yanıtla
  • Cosdan:
    Arda nın hızlı top oynaması gerekiyor.alexvari futbol real Madrit’te tutmaz.koşmalı güçlenmeli.bunları yapamayacaksa başka takıma gitmeli 0 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    baskılardan dolayı sıkıştı tabi 0 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    sabır diye diye adamı bitireceksin 0 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    valls bunları siz yazıosunuz 0 0 Yanıtla
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