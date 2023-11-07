Real Madrid'de taraftarlar Arda Güler için ayaklandı

Real Madrid'de Rayo Vallecano maçının kadrosuna alınan Jude Bellingham yaşadığı omuz sakatlığına rağmen maça devam etmişti. Eflatun-beyazlılarda taraftarlar, Bellingham'ın dinlendirilmesini ve artık Arda Güler'e formanın verilmesini istiyor.

REAL MADRID TARAFTARI, ARDA'YI İSTİYOR

Real Madrid'in paylaştığı Arda Güler görseline yorumlar yapan taraftarlar, milli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında forma giymesini istedi.

İLK MAÇI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLABİLİR

Arda Güler sakatlığını atlamasının ardından ilk kez Real Madrid'in son oynadığı Rayo Vallecano maçının kadrosuna alınmıştı. Carlo Ancelotti, genç yıldıza bu maçta süre vermedi.Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Braga maçında şans bulması bekleniyor.