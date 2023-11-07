 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Real Madrid'de taraftarlar Arda Güler için ayaklandı - Son Dakika

Real Madrid'de taraftarlar Arda Güler için ayaklandı

Son Güncelleme: 07.11.2023 09:42

Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçı öncesi taraftarlar, Arda Güler'in oynaması için seferber oldu. Yönetime çağrı yapan taraftarlar, Bellingham'ın dinlendirilmesini yerine de Arda Güler'in formayı giymesini istedi.

Real Madrid'de Rayo Vallecano maçının kadrosuna alınan Jude Bellingham yaşadığı omuz sakatlığına rağmen maça devam etmişti. Eflatun-beyazlılarda taraftarlar, Bellingham'ın dinlendirilmesini ve artık Arda Güler'e formanın verilmesini istiyor.

REAL MADRID TARAFTARI, ARDA'YI İSTİYOR

Real Madrid'in paylaştığı Arda Güler görseline yorumlar yapan taraftarlar, milli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında forma giymesini istedi.

İLK MAÇI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLABİLİR

Arda Güler sakatlığını atlamasının ardından ilk kez Real Madrid'in son oynadığı Rayo Vallecano maçının kadrosuna alınmıştı. Carlo Ancelotti, genç yıldıza bu maçta süre vermedi.Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Braga maçında şans bulması bekleniyor.

Real Madrid'de taraftar, Arda Güler için ayaklandı
Real Madrid'in paylaşımı

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de taraftarlar Arda Güler için ayaklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Hakan Fidan'ın ABD'ye attığı ilk gol değil
10:30 Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar
10:03 4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi
09:56 Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, dosyadan çekildi
09:42 Real Madrid'de taraftar, Arda Güler için ayaklandı
09:31 Özgür Özel: Selvi Kılıçdaroğlu bana '39 milletvekili belirlenirken, orada olmadığınızı söylemeniz doğru olmadı' dedi
09:20 Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi! İşte Ayder Yaylası'nın son hali
09:14 İrfan Can Kahveci'den gelen haber taraftarın yüreğine su serpti
09:08 Aç kurtlar onlarca hayvanın bulunduğu çiftliğe daldı
09:00 Yerel seçimde İYİ Parti ile ittifak yapılacak mı? Özgür Özel'den merak edilen soruya yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 10:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid'de taraftarlar Arda Güler için ayaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement