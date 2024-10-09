Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve eflatun-beyazlılardan ayrılabileceği konuşulan milli yıldız Arda Güler'in Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'de fazla süre alamayan Arda Güler, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin hedefi konumunda. Madrid'in katı şartlar talep etmemesi ve Fenerbahçe'nin, Arda'nın maaşının tamamını karşılaması durumunda devre arasında kiralık transferin önünün açılabileceği vurgulandı.
Haberde sportif direktör Mario Branco'nun, Arda Güler için Real Madrid cephesiyle görüşme hazırlığında olduğu belirtildi. Branco'nun yanı sıra Başkan Ali Koç'un da oyuncunun geleceğini görüşmek üzere Arda Güler'le bir araya geleceği öne sürüldü.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı transfer sunumunda Arda Güler'in kadroya katılmasını talep ettiği haber detayında yer aldı. Portekizli teknik adam, sezon öncesinde kendisinin kamuoyuna tanıtımı için yapılan basın toplantısında, "Arda Güler gelmek isterse neden olmasın? Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa hayır diyemem" ifadelerini kullanmıştı.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 291 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı. Arda, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından son 3 maçta 11'de tercih edilmedi. Piyasa değeri 45 milyon Euro olan milli yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika
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