Bomba iddia: Vinicius Junior, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia: Vinicius Junior, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı

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İspanyol basını, Real Madrid'in Brezilyalı süper starı Vinicius Junior'un önümüzdeki 10 yılda Paris Saint-Germain forması giyeceğini iddia etti. Brezilyalı yıldızın Neymar'ın da etkisiyle Çin'e giderek Fransız devine imza attığı ve bu süreçte 1 milyar eurodan fazla kazanacağı öne sürüldü. PSG'nin bu transferle Madrid'de Mbappe'nin intikamını aldığı söyleniyor.

28.12.2024 23:55
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Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek Vinicius Jr. ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı yıldız, futbol tarihine geçecek bir sözleşmeye imza atarak İspanyol devinden ayrıldı.

10 YILLIĞINA PSG'YE GİTTİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre Vinicius Jr. kendisine 10 yılda 1 milyar eurodan fazla kazandıracak bir sözleşme imzaladı. Brezilyalı yıldız, önümüzdeki 10 yıl için Paris Saint-Germain forması giyecek. Fransız devi, Florentino Perez'den Mbappe'nin intikamını almak için Vinicius Jr'ya imza attırdı. Vinicius Jr'ın PSG'ye transfer olması için Neymar'ın aracılık ettiği ifade edildi.

BU SERVET İÇİN KITA DEĞİŞTİRDİ

24 yaşındaki oyuncu, PSG'den gelen teklifi imzalamak için kıta değiştirdi. Katar'da düzenlenen Globe Soccer Awards'ın ardından özel uçak kiralayan Vinicius Jr, PSG temsilcicileriyle Çin'de buluştu ve sözleşmesi imzaladı. Vinicius Jr.'ın PSG'de 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Bomba iddia: Vinicius Junior, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı

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Son Dakika Spor Bomba iddia: Vinicius Junior, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • saim emirler:
    At yalanı... 24 4 Yanıtla
  • monşer null:
    O zaman görelim lann 15 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oraya giderse kariyer biter 5 8 Yanıtla
  • Erdem Akca:
    Vinicius un bundan haberi var mı 1 0 Yanıtla
  • Murat Kanat:
    son haber ? 1 0 Yanıtla
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