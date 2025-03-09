Real Madrid\'den ayrılması gündemde: Arda Güler\'in son talibi ortaya çıktı

Real Madrid'de son haftalarda süre almakta zorlanan milli yıldızımız Arda Güler için ayrılık iddiaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol devinin kiralık olarak göndermeyi düşündüğü öne sürülen Arda'nın son talibi de belli oldu.

FRANKFURT LİSTEYE YAZDI

Sky Sports'un haberine göre; Arda'yı transfer gündemine alan son kulüp Eintracht Frankfurt. 20 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübündeki oynama süresinden memnun olmadığının farkında olan Frankfurt'un, Arda Güler'i önümüzdeki yaz transfer dönemi için listesine aldığı belirtildi.

ARDA OLMAZSA DOAN

Haberde, Bundesliga ekibinin transfer gündemindeki tek ismin Arda olmadığı ve eğer finansal olarak uygun şartlar doğarsa Freiburg'un Japon sağ kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon çıktığı Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 1081 dakika süre aldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.