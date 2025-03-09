Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı - Son Dakika
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Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı

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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan ve sezon sonunda kiralık gönderilen milli futbolcumuz Arda Güler'e son talip olan takım Eintracht Frankfurt oldu. Alman ekibi, 20 yaşındaki genç yeteneği yeni sezon için transfer listesine aldı.

09.03.2025 19:00
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Real Madrid'de son haftalarda süre almakta zorlanan milli yıldızımız Arda Güler için ayrılık iddiaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol devinin kiralık olarak göndermeyi düşündüğü öne sürülen Arda'nın son talibi de belli oldu.

FRANKFURT LİSTEYE YAZDI

Sky Sports'un haberine göre; Arda'yı transfer gündemine alan son kulüp Eintracht Frankfurt. 20 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübündeki oynama süresinden memnun olmadığının farkında olan Frankfurt'un, Arda Güler'i önümüzdeki yaz transfer dönemi için listesine aldığı belirtildi.

ARDA OLMAZSA DOAN

Haberde, Bundesliga ekibinin transfer gündemindeki tek ismin Arda olmadığı ve eğer finansal olarak uygun şartlar doğarsa Freiburg'un Japon sağ kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon çıktığı Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 1081 dakika süre aldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid\'den ayrılması gündemde: Arda Güler\'in son talibi ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Abuzer Kadayıf:
    Yakında sörvayvır da seçmelere katılır gibi geliya 23 3 Yanıtla
  • Serkan güleç:
    Hull City'e giderse şaşırmamak lazım 13 9 Yanıtla
  • Tuna Han:
    ardadan prim kasan son dakika ekibi bu mübarek ramazanda yalanlariniza merhaba 13 0 Yanıtla
  • 6490203:
    yine mi trasıfer oldu arda, yalnız her haberde transfer olsa bu yaşında en çok transfer olan futbolcu olurdu 11 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Frankfurt son talip olan değil, sırada ki takımlar gelsin . Avrupa da çok takım var her gün biri talip olur size göre SONDAKİKA . 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Survorvorda kupa alır.. 3 2 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Hepsi sondakikanin uydurmasi. Birtrafindan uyduruyo 5 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Allah aşkına bu çakmanın haberini artıkın yapmayın bunalıma girdim 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NEREYE GİDERSE GİTSİN FUTBOL OYNAMADAN ÇOK GÜNDEM 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı - Son Dakika
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