Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı - Son Dakika
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Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı

Real Madrid\'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı

2-2'nin rövanşında 1-0 geriye düşen Real Madrid, 88. ve 90+1. dakikalarda Joselu'nun golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yükseldi. İspanyol devi, finalde diğer bir Alman takımı Dortmund'un rakibi oldu.

08.05.2024 23:54  Güncelleme: 00:10
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Madrid temsilcisi, 2-2'nin rövanşında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

PERDEYİ DAVIES AÇTI

Münih temsilcisini öne geçiren gol 68. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Alphonso Davies, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MADRID'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Son dakikalara 1-0 geride giren Real Madrid, 88. ve 90+1. dakikada Joselu'nun golleriyle skoru 2-1 lehine çevirmeyi başardı. Uzatmalarda üstünlüğü koruyan eflatun-beyazlılar, bu müthiş geri dönüşle final biletini cebine koydu ve Dortmund'un rakibi oldu.

ARDA GÜLER KULÜBEDE KALDI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Madrid temsilcisinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'ya bu karşılaşmada forma şansı vermedi.

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Son Dakika Spor Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Dünya yıldızı Arda Güler her zamanki gibi yedek kulübesinde şov yaptı :)) 5 12 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bayernde Tuchel, ismail kartal gibi acemi davrandı. Kane ve Sane'yi çıkarıp Choupo moting ile kim min jaeyi oyuna sokunca iki gol yiyip ileride tehdit oluşturamadı. 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı - Son Dakika
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