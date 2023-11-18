Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor

Fenerbahçe'den gittiği Real Madrid'de 4 ayda 3 kez sakatlanan Arda Güler, henüz eflatun-beyazlıların formasını hiç giyemedi. Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusunu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için eflatun-beyazlıların kapısını çaldığı öne sürüldü.

PEREZ'İN FİKRİ DEĞİŞEBİLİR

Real Madrid haberleri yapan İspanyol Defansa Central'de yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez teklife olumlu yaklaşmazken ara transfer dönemine kadar fikrinin değişebileceği belirtiliyor.