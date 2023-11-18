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Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor - Son Dakika

Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler için Fenerbahçe'nin kiralık teklifinde bulunduğu iddia edildi.

18.11.2023 08:08  - Güncelleme: 08:21

Fenerbahçe'den gittiği Real Madrid'de 4 ayda 3 kez sakatlanan Arda Güler, henüz eflatun-beyazlıların formasını hiç giyemedi. Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusunu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için eflatun-beyazlıların kapısını çaldığı öne sürüldü.

PEREZ'İN FİKRİ DEĞİŞEBİLİR

Real Madrid haberleri yapan İspanyol Defansa Central'de yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez teklife olumlu yaklaşmazken ara transfer dönemine kadar fikrinin değişebileceği belirtiliyor.

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Son Dakika Spor Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor - Son Dakika
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