Yakışmadı Real Madrid! Arda Güler'in tedavisinde büyük hata

Real Madrid'e imza attığı günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hiç maça çıkamayan Arda Güler'in yanlış tedavi kurbanı olduğu ortaya çıktı. Kulüp geçtiğimiz günlerde doktorun görevine son verirken eflatun-beyazlıların eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, milli futbolcunun tedavisinde çok büyük hatalar yapıldığını söyledi.

Jose Luis San Martin'in Marca'ya yazdığı makale şöyle:

"FİZİKİ AÇIDAN AKADEMİ SEVİYESİNDE"

Real Madrid, uzun süredir Arda Güler'i takip ediyordu. Takım arkadaşları ve antrenör ekibinin yorumlarını okuduk; teknik açıdan muhteşem bir seviyesi var. Ancak, ilk antrenmanlarda Arda Güler'in 1.75 ve 69 kilo olduğu ortaya çıktı. 'Elit seviyede' fiziğe sahip oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olan birinden çok, akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı.

"FİZİKSEL YÜKLEMELER SIRASINDA ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILMIŞ"

Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırttı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı. Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış.

"YENİ ÇALIŞMA SİSTEMİYLE ÖZGÜVENİNİ GERİ KAZANACAK"

Güler'in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi. Bu şekilde koşma, hızlanma, frenleme, yön değiştirme, vuruşlar esnasında darbeler eklemler tarafından değil, iskelet kas sistemi tarafından absorbe edilecektir. Arda Güler, bu sakatlığı sonrası yeni çalışma sistemiyle birlikte Carlo Ancelotti'nin de söylediği gibi özgüvenini geri kazanacak ve Madrid taraftarları onun olağanüstü yeteneğinin tadını çıkarabilecek.