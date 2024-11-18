Real Madrid Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika
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Real Madrid Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

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İspanyol devi Real Madrid, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Davinson Sanchez'in için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Eflatun-beyazlılar, sakatlanan yıldızı Eder Militao'nun yerine Sanchez'i getirmek istiyor.

18.11.2024 13:26
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Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Davinson Sanchez için Real Madrid'in devrede olduğu ve ciddi bir teklif hazırladığı öğrenildi.

Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

El Futbolero'nun haberine göre, Madrid ekibi Eder Militao'nun sakatlanması sebebiyle ocak ayında stoper takviyesi yapmak istiyor. Eflatun-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun yerini Sanchez ile kapatmak için Galatasaray ile temas halinde. İspanyol devinin Sanchez için ödeyeceği rakam ise tamı tamına 30 milyon euro.

Real Madrid Galatasaray\'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

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Son Dakika Spor Real Madrid Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İskender Cengiz:
    Böyle bir stoper için çok düşük bir rakam. Bence 50 Milyon € olmalı, bu fiyatın altına da satılmamalı. 58 1 Yanıtla
  • OEferaddd:
    30 ne la 30 kesmez OESalimBozukAnn nesini ister o ister kaldırın biraz da onu yukarıya :D:D:DD 43 0 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    adam tottenham 'a 52 milyon euro ya gitmiş.bizde yeniden doğdu 40 milyon eurodan aşağı satmak, satış becerisi değildir. 40 0 Yanıtla
  • OEferaddd:
    bu ferad ve an nessi ne madara oldu la :D:D:D takımı ezik, karakteri ezik, annn nessi herkesin dilindee zavallı halde kaldı bari bacc ısııı sağlam kalsaydı :D:D:D:D:D 34 1 Yanıtla
  • Mustafa Akcapinar:
    Bizim Sanchez ne kadar değişmiş 15 0 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Bu adam yeri kolay doldurabilecek bi oyuncu değil 30 a satıp aynı kalitede birini 30 a bulamazsın, yok fiyatına satılan Kerem olayına dönmemesini umut ediyorum. 11 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Yalan haber, şikebahçenin kalemşörleri iş başında. 7 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Arda ne alaka ! 4 0 Yanıtla
  • VeDat AkBaş:
    Arda güler resmi ne alaka 0 0 Yanıtla
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