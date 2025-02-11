Real Madrid\'in genç yıldızı hakkında cinsel suçtan soruşturma başlatıldı

Spor

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcusu Raul Asencio hakkında Las Palmas İl Mahkemesi tarafından 16 yaşındaki bir kızın cinsel içerikli videosunun yayılması suçuna karıştığı iddiasıyla soruşma başlatıldı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Raul Asencio'nun kendisine yöneltilen Eylül 2023'te reşit olmayan bir kızın cinsel içeriklerini yaydığı suçlamasına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Söz konusu dava, çocuk pornografisinin yanı sıra özel hayatın ifşa edilmesi suçunu da içinde barındırıyor.

3 ESKİ TAKIM ARKADAŞI DA SORUŞTURMA ALTINDA

Asencio ile birlikte, o dönem Real Madrid C'de oynayan üç oyuncu daha soruşturma altında. Ayrıca bu 3 futbolcunun ismi de belli. Asencio'nun yanı sıra Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez ve Andrés García soruşturmada ismi geçen diğer futbolcular.

SEZON PERFORMANSI

Raul Asencio, bu sezon Real Madrid formasıyla 11'i ilk 11 olmak üzere 22 maça çıktı. 21 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Asencio'nun İspanyol deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.