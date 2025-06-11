Real Madrid\'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Real Madrid,kadrosunu açıkladı.

ARDA GÜLER KADRODA YER ALDI

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte geleceği merak konusu olan milli oyuncumuz Arda Güler, kadroda kendisine yer buldu.

İşte Real Madrid'inFIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu;

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez, Sergio Mestre.

Savunma: Carvajal, Militao, Alaba, Arnold, Vazquez, García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea, Aguado.

Orta saha: Camavinga, Valverde, Ceballos, Modric, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Chema, Víctor Munoz, Martin.

Forvet: Endrick, Vinicius Junior, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo, Brahim.