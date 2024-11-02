Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek - Son Dakika
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Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek

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Ligde sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, kötü gidişatın faturasını Carlo Ancelotti'ye kesecek. Eflatun-beyazlı yönetimin, Ancelotti'nin yerine Bayer Leverkusen'in hocası Xabi Alonso'yu getirmeyi planladığı konuşuluyor. Yıldız futbolcu Florian Wirtz'i de kadrosuna katacağı söylenen Xabi Alonso'nun bu durumda Arda Güler'e forma şansı vermesi ise çok zor gözüküyor.

02.11.2024 14:17
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Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid'de teknik direktör değişikliği yapılacağı ve göreve Bayer Leverkusen'in hocası Xabi Alonso'nun getirileceği konuşuluyor.

ANCELOTTI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon sonunda Ancelotti ile yolların ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek isteyen Real Madrid, kolları sıvamış durumda.

Xabi Alonso'ya imza attırmak isteyen eflatun-beyazlıların, Florian Wirtz'i de kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi. Hücumda, Arda Güler'in oynadığı tüm mevkilerde forma giyebilen Florian Wirtz'in transfer edilmesi, Arda Güler'in forma şansını iyice azaltacak.

Real Madrid\'in Ancelotti kararı Arda\'yı da mahvedecek

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Son Dakika Spor Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Celal Beştaş:
    Bu Adam iyi niyetli değil Arda'nın tarih yazmasına kesinlikle izin vermiyorlar artık net şüpheliyim engel oluyorlar 8 5 Yanıtla
  • Volkan null:
    İtalyan hocalardan bi bok olmaz 1 4 Yanıtla
  • Taha Sekban:
    o zaman bütün pazarlık lar bitti Leverkusen'de Xabi ısrarla ardayı niye istesin ki, 3 gün önce transfer listesinde idi arda 0 2 Yanıtla
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