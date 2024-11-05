Real Madrid'in yıldızı dünyanın en pahalı transferi olacak - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı dünyanın en pahalı transferi olacak

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Suudi Arabistan takımı Al-Hilal, Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'a 300 milyon dolarlık bir teklif yapmayı planlıyor. Brezilyalı futbolcu, bu transferin gerçekleşmesi durumunda PSG'nin Neymar için Barcelona'ya ödediği 222 milyon euroluk bonservis rekorunu kıracak. Vinicius'a ise onu dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapacak bir sözleşme teklif edilecek.

05.11.2024 18:31
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

300 MİLYON DOLAR TEKLİF EDECEKLER

Fichajes'te yer alan habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Real Madrid'in yıldızı için 300 milyon dolarlık teklif yapmak istiyor. Brezilyalı futbolcu İspanyol deviyle henüz sözleşme uzatmadı. Suudi ekibinin bunu fırsata çevirmek istediği belirtildi.

NEYMAR'IN REKORU KIRILACAK

Al-Hilal, bu transferi gerçekleştirmesi halinde PSG'nin Neymar için Barcelona'ya ödediği 222 milyon euroluk tarihi bonservis rekorunu kıracak. Öte yandan Arabistan ekibi, Vinicius'a onu dünyanın en çok kazanan oyuncusu yapacak bir bir sözleşme teklif edecek.

REAL MADRID SATABİLİR

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek yıldız futbolcu, Real Madrid'in yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermedi. Madrid devi, oyuncunun tavrının değişmemesi halinde gelen teklifleri değerlendirecek. Ayrıca Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold ve Florian Wirtz gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Real'in Vinicius'tan gelecek kaynağı kullanmak istediği de yazıldı.

Real Madrid\'in yıldızı dünyanın en pahalı transferi olacak

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Son Dakika Spor Real Madrid'in yıldızı dünyanın en pahalı transferi olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Haluk Akkaya:
    Bazen bizi 1.dünya savaşına sokan gerizekalıları anarken küfretmekte zorlanmıyorum 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YERINE CIRTTTTT İMMOBİLYE YI ALACAKLARMIŞ YANINDA DA NECİP 2 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İyi para 0 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    1 milyar euro serbest kalma bedeli 0 0 Yanıtla
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