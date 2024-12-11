Real Madrid\'in yıldızı futbol tarihine geçtiği maçta kabusu yaşadı

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Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Atalanta karşısında 3-2 kazandığı mücadelede yine sakatlık kabusu yaşandı.

TARİHE GEÇTİĞİ MAÇTA KABUSU YAŞADI

Real'in yıldızı Mbappe, maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 79 maçta 50. golüne ulaşan Kylian Mbappe (25 yaş 356 gün), turnuva tarihinde Lionel Messi'nin (24 yaş 284 gün) ardından bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.

Mbappé'nin sakatlığının ciddiyetini anlamak için Madrid'de detaylı testler yapılacağı açıklandı. Maçtan sonra Mbappe'nin durumunu açıklayan Ancelotti, oyuncunun sakatlığının aşırı yüklemeden kaynaklı olduğunu söyledi.