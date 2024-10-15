Real Madrid\'in yıldızı Klian Mbappe hakkında tecavüz soruşturması açıldı

Spor

Sakatlığı nedeniyleFransa Milli Takım kadrosunda yer almayan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin başı büyük dertte.

TECAVÜZ SORUŞTURMASI AÇILDI

Sezon başında Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe hakkında tecavüz soruşturması açıldığı ortaya çıktı.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, Mbappe ve arkadaşları Stockholm'deki Chez Jolie restoranında yemek yedikten sonra Stureplan'daki V isimli gece kulübünü ziyaret etti. Burada birkaç kişiyle tanıştılar. Daha sonra ise otele geçtiler. İsveç basınından Aftonbladet'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kadının hastaneden tıbbi yardım istemesinin ardından konu polis tarafından ele alındı. Polis, ziyaret sırasında kaldıkları otelde incelemelerde bulundu.

İDDİALAR SAVCIYA SORULDU

Kylian Mbappe ve arkadaşlarının adının karıştığı bu iddia davayı soruşturan savcıya soruldu. Savcı ise 'Yorum yapmak istemiyorum' şeklinde yanıt verdi. Davacının avukatı da yorum yapmayacağını bildirdi.

YALANLADI

Aftonbladet'in polis soruşturmasını yazmasının ardından Fransız medyası da aynı haberi yaptı ve bu haber Mbappe'ye ulaştı. Fransız yıldız kendisine ait resmi X hesabından haberin linkini paylaşarak 'Yalan haber' yazdı.