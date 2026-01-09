Real Madrid'in yıldızından Atletico Madrid ağlarına 30 metreden füze - Son Dakika
Real Madrid'in yıldızından Atletico Madrid ağlarına 30 metreden füze

09.01.2026 08:49
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'e karşı 2. dakikada Federico Valverde'nin 30 metreden attığı golle öne geçti. Gol, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid karşısında daha 2. dakikada Federico Valverde'nin yaklaşık 30 metreden attığı şık golle öne geçti. Serbest vuruştan gelen gol sosyal medyada gündem olurken, Uruguaylı yıldızın sevinci de dikkat çekti.

VALVERDE'DEN 30 METREDEN SERBEST VURUŞ GOLÜ

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid, Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi. Finalde Barcelona'nın rakibini belirleyecek mücadelede Real Madrid, maça hızlı başladı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Real Madrid, yaklaşık 30 metreden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Federico Valverde, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

"FÜZE GİBİ" GOL SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Valverde'nin uzak mesafeden attığı gol, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, Uruguaylı futbolcunun vuruşunu "füze" benzetmesiyle yorumlarken gol için çok sayıda paylaşım yapıldı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Valverde'nin sahadaki coşkusu da dikkatlerden kaçmadı.

REAL MADRID AVANTAJI ARTIRDI, ATLETICO KARŞILIK VERDİ

Real Madrid, mücadelede 55. dakikada Rodrygo'nun golüyle farkı ikiye çıkararak skor avantajını büyüttü. Atletico Madrid ise 58. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle karşılık verdi ve maç 2-1 bitti.

İşte o gol;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bünyamin Babayigit Bünyamin Babayigit:
    Bravo arda?????? 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
