Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı

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Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Fransız süperstar Kylian Mbappe'yi Real Madrid transfer etti. İspanyol devi, dünya yıldızıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

03.06.2024 21:09
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Paris Saint-Germain'den ayrılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

MBAPPE, REAL MADRİD'DE

Paris Saint-Germain'den ayrılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu. Real Madrid, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da taraftara 15-16 Temmuz'da tanıtılacak.

Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı

NET 15 MİLYON EURO KAZANACAK

PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslara yer verilmedi.Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak.

Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı

DÜNYANIN EN PAHALI 3 OYUNCUSU REAL MADRID'DE

Real Madrid, Mbappe transferi ile birlikte dünyanın en pahalı 3 oyuncusunu kadrosuna katmış oldu. Eflatun beyazlılar, 150 milyon Euro değeri olan Vinicius Jr.'ın yanına sezon başında 180 milyon Euro'luk Jude Bellingham'ı eklemişti. Real Madrid şimdi de 180 milyon Euro değere sahip Mbappe'yi kadrosuna kattı.

Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı

SEZON PERFORMANSI

PSG ile bu sezon 48 maça çıkan Mbappe 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid, PSG\'den ayrılan Kylian Mbappe\'yi kadrosuna kattı

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Son Dakika Spor Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Berat Açıl: Eeee mourinho’dan ucuz ?? 9 7 Yanıtla
  • Faruk korkmaz: Mourinho ilk iş serdar dursunu takımın beyni yapacak 10 2 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak: Adamlar lig şampiyonu...şampiyonlar ligi şampiyonu ve bunlara bağlı olarak reklam gelirleri,forma,sponsor. vs.. olarak geri dönüşüm ile yapıyorlar transferleri.. Fb ne iş? 2 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Arda da yalan oldu bu transferle 0 5 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Küçüklüğümden beni Real Madrid taraftarı yaptığın için teşekkür ederim dayıcığım. Ne güzel bir kulübün taraftarıyız ;)) 3 1 Yanıtla
  • Yunus Gedik: 15 milyon ne? Fena kazık yemiş Mbappe. En az 60 milyon alması lazım yıllık. 0 3 Yanıtla
  • barış özcan: Yıllık ücret net, buna yüksek bonuslar gelecek, dikkatli okumamışsınız galiba, imaj hakları zaten yıllık 100 milyon EURO dan fazla ve %80 i adama ait. O yüzden yıllık ücretlere çok takılmayın, onlar formalite, birde üstüne reklam çekilir yıllık ücretin kıymeti kalmaz. Başarı varsa zaten para kazanırlar, sırf eleştirmek için eleştiren beyler. 2 0 Yanıtla
  • Fatih Dursun: Aylık net 15 milyon 1 0 Yanıtla

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