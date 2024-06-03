Real Madrid, PSG\'den ayrılan Kylian Mbappe\'yi kadrosuna kattı

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Paris Saint-Germain'den ayrılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

MBAPPE, REAL MADRİD'DE

Paris Saint-Germain'den ayrılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu. Real Madrid, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da taraftara 15-16 Temmuz'da tanıtılacak.

NET 15 MİLYON EURO KAZANACAK

PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslara yer verilmedi.Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak.

DÜNYANIN EN PAHALI 3 OYUNCUSU REAL MADRID'DE

Real Madrid, Mbappe transferi ile birlikte dünyanın en pahalı 3 oyuncusunu kadrosuna katmış oldu. Eflatun beyazlılar, 150 milyon Euro değeri olan Vinicius Jr.'ın yanına sezon başında 180 milyon Euro'luk Jude Bellingham'ı eklemişti. Real Madrid şimdi de 180 milyon Euro değere sahip Mbappe'yi kadrosuna kattı.

SEZON PERFORMANSI

PSG ile bu sezon 48 maça çıkan Mbappe 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.