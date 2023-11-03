Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi

Dünya devi Real Madrid, yenilediği stadı Santiago Bernabeu'nun inşaatını tamamlamam için 3. kredisini çekecek. Başkan Florentino Perez'in genel kuruldan kredi izni isteyeceği tutarla birlikte eflatun-beyazlıların toplam borcu 1.6 milyar euroyu bulacak.

İLK KREDİ 2049'DA BİTİYOR

Real Madrid, stat için 575 milyon euroluk ilk kredisini 2019 yılında çekti. Eflatun-beyazlılar bu krediyi 2049 yılı sonuna kadar yılda 29.5 milyon euroluk taksitlerle ödeyecek.

ÇİM TEKNOLOJİSİ İÇİN 225 MİLYON EURO

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid stadın yenilenmiş halindeki kaldırılabilir çim teknolojisini karşılamak için ise 225 milyon euroluk 2. kredisini çekti. Eflatun-beyazlılar, bu krediyi 27 yılda geri ödeyecek. Real Madrid, 360 milyon euroluk 3. kredisini ise önümüzdeki günlerde çekecek.

FİNANSMAN ABD'DEN

Eflatun-beyazlılar, ilk iki kredinin tüm finansmanını ABD'den sağladı. Real Madrid ilk krediyiJP Morgan ve Bank of America'dan Banco Santander ve Societe Genereale aracılığıyla çekerken, İkinci krediyi ise Apollo, Metlife, Northwestern Mutual, Aegon ve Macquarie konsorsiyumundan temin etti.