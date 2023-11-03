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Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi - Son Dakika

Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi

Son Güncelleme: 03.11.2023 09:02

Santiago Bernabeu'yu yenileyen Real Madrid, toplam 1.6 milyar euroluk borcun altına girdi. Özellikle kaldırılabilir çim ve çağın ötesinde birçok yenilikle donatılan stattan eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez yılda 300 milyon euro gelir bekliyor.

Dünya devi Real Madrid, yenilediği stadı Santiago Bernabeu'nun inşaatını tamamlamam için 3. kredisini çekecek. Başkan Florentino Perez'in genel kuruldan kredi izni isteyeceği tutarla birlikte eflatun-beyazlıların toplam borcu 1.6 milyar euroyu bulacak.

İLK KREDİ 2049'DA BİTİYOR

Real Madrid, stat için 575 milyon euroluk ilk kredisini 2019 yılında çekti. Eflatun-beyazlılar bu krediyi 2049 yılı sonuna kadar yılda 29.5 milyon euroluk taksitlerle ödeyecek.

Kredi üstüne kredi çektiler! Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi

ÇİM TEKNOLOJİSİ İÇİN 225 MİLYON EURO

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid stadın yenilenmiş halindeki kaldırılabilir çim teknolojisini karşılamak için ise 225 milyon euroluk 2. kredisini çekti. Eflatun-beyazlılar, bu krediyi 27 yılda geri ödeyecek. Real Madrid, 360 milyon euroluk 3. kredisini ise önümüzdeki günlerde çekecek.

Kredi üstüne kredi çektiler! Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi

FİNANSMAN ABD'DEN

Eflatun-beyazlılar, ilk iki kredinin tüm finansmanını ABD'den sağladı. Real Madrid ilk krediyiJP Morgan ve Bank of America'dan Banco Santander ve Societe Genereale aracılığıyla çekerken, İkinci krediyi ise Apollo, Metlife, Northwestern Mutual, Aegon ve Macquarie konsorsiyumundan temin etti.

Kredi üstüne kredi çektiler! Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi

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Son Dakika Spor Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi - Son Dakika
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