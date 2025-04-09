Real Madrid taraftarlarından Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi - Son Dakika
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Spor

Real Madrid taraftarlarından Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi

Real Madrid taraftarlarından Ancelotti\'ye Arda Güler tepkisi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Maç sonrası Real Madrid taraftarları, teknik direktör Carlo Ancelotti'ye ve genç oyunculara yönelik stratejiye tepki gösterdi. Arda Güler ve Endrick gibi genç oyuncuların maçta süre almaması, taraftarların sosyal medya üzerinden tepki göstermesine sebep oldu.

09.04.2025 09:29
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Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım olan Real Madrid, dün akşam çeyrek final müsabakasında Arsenal deplasmanına çıktı.

ARSENAL 3-0 YENDİ

Arsenal mücadeleyi 3-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci yarısında Declan Rice üst üste şık 2 frikik golüyle takımını taşıdı. 75. dakikada Merino maçın skorunu tayin eden isim oldu.

ARDA YİNE YEDEK KALDI

Milli yıldız Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Arda Güler ve Endrick gibi genç oyuncuların maçta süre almaması, Brahim Diaz'ın sadece son bölümde oyuna dahil olması Real Madrid taraftarlarını kızdırdı.

Real Madrid taraftarları sosyal medya tepkisinde Modric yerine skora etkili olabilecek isimlerin süre bulamamasına tepki gösterdi.

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Son Dakika Spor Real Madrid taraftarlarından Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bekir Aydoğan:
    Bırakın yalan haber yapmayı. Realmadrid dün gece yerle bir oldu. Taraftar arda’yı düşünüyordu. Ne olacaktı. Oyuna girip maçımı çevirecekti. Madem bir proje yarattınız. Bırakın çocuğu rahat gelişim göstersin. Bugün değil ama birgün elbet oynar. 3 1 Yanıtla
  • 6480Mahide:
    la Arda olsa nolur, abartmayın ?? 1 1 Yanıtla
  • Bekir Aydoğan:
    Arda için yaptığın bu kadar reklamı Kenan yıldız için niye yapmıyorsunuz. Kenan türk değilmi. İşte bu yüzden Arda nın proje olduğunu düşünüyorum. Kim bilir kimin cebi doluyor. Acunun mu ,koç ailesinin mi. Türkiye de daha ne arda üstü kaliteli gençler var. Biraz takib edin. Görürsünüz. 0 0 Yanıtla
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