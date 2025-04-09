Real Madrid taraftarlarından Ancelotti\'ye Arda Güler tepkisi

Bekir Aydoğan:

Arda için yaptığın bu kadar reklamı Kenan yıldız için niye yapmıyorsunuz. Kenan türk değilmi. İşte bu yüzden Arda nın proje olduğunu düşünüyorum. Kim bilir kimin cebi doluyor. Acunun mu ,koç ailesinin mi. Türkiye de daha ne arda üstü kaliteli gençler var. Biraz takib edin. Görürsünüz.