Real Madrid, tur için avantajı kaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Real Madrid, tur için avantajı kaptı

06.04.2022 23:54
Real Madrid, tur için avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid, 21. dakikada Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada yeniden sahneye çıkan Benzema skoru 2-0'a getirdi. 40. dakikada Chelsea, Kai Havertz ile farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1 yenik girdi. İkinci yarıda da etki olan Real Madrid oldu. 46. dakikada rakibin yaptığı hatayı iyi değerlendiren Benzema takımının ve kendisinin 3. golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan'da İspanya'da oynanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti! Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti! Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı! Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Chelsea, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Real Madrid, tur için avantajı kaptı - Son Dakika


Son Dakika
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:39 "Çocuğa taciz" iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişi tacizi engellemek istemiş
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
23:25 3 gündür kayıp olan genç "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
22:28 ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı!
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 00:06:19. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid, tur için avantajı kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement