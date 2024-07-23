Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu - Son Dakika
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Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu

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Dünya futbolunun en başarılı kulübü olarak nitelendirilen Real Madrid bilançosunu açıkladı. Futbol sahası dışında da büyük başarılara imza atan İspanyol devi, futbolcu satışlarından elde edilenler hariç 1 milyar euroyu aşan gelire ulaşan tarihteki ilk kulüp oldu.

23.07.2024 21:46
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Real Madrid saha içinde olduğu gibi saha dışında da büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in de forma giydiği İspanyol ekibi son açıkladığı bilançosuyla tarihi rekor kırdı. 2023/2024 sezonu sonrası gelirleri ve giderlerini açıklayan Real Madrid ulaşılması imkansız görünen rakamlara erişti.

TARİHTE İLKİ BAŞARDI

Kulüp 2023/2024 sezonunda oyuncu satışından gelen miktar hariç 1 Milyar 73 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı. Real Madrid, tarihte 1 milyarın üzerinde gelir elde eden ilk kulüp oldu. Real Madrid'in geçtiğimiz sezonki net geliri ise 16 milyon euro oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DE ZİRVEDE

Kasasını yıllar içinde dolduran İspanyol devi 574 milyon euro net değerle birlikte sağlam ekonomik durumunu sürdürüyor. 1 Milyar 73 milyon euro gelir açıklayan Real Madrid, geçtiğimiz 2022/2023 sezonunda ise 843 milyon euro gelir açıklamıştı.

REAL MADRID'İN BAŞARILARI

FIFA tarafından 20. yüzyılın en iyi futbol takımı olarak nitelendirilen Real Madrid, tarihi boyunca 36 La Liga, 20 Copa del Rey, 12 İspanya Süper Kupası, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Kıtalararası Kupa ve 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu

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Son Dakika Spor Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: Türkiyede bu projeyi Beşiktaş fikret orman başkanlığında hayata geçirdi çine açıldık çinde büyük kulüplerle maç yaptık Çinliler sokaklarda Beşiktaş formasıyla gezmeye başladı devamını getirmedik işin peşini bırakmasaydık bizim gelirimiz şuan Madrid den fazlaydı dünya bizi konuşuyor olacaktı 9 24 Yanıtla
    FerhatBirGot: Tamam 5 4 Hursit Yavas: Ferhat eser fikret ormanı yediler yoksa bjk büyük bir marka olma yolunda idi . CMe to bjk . Bir sürü dünya yıldızı avrupada namaglup gruptan çıkma hep o dönemde geldi. Sonra lobi fikret ormanı yedi 3 1 ferhat eser: hursit kardeşim ben Fikret Ormancıyım zaten kesinlikle öyle come to BEŞİKTAŞ dünya genelinde 2 milyar izlenme oranıyla rekor kırdı stadı yaptı şampiyonlar liginde başarılar pepe nin taliscanın gelişi 2 sene üst üste şampiyonluk adam yaptı abi yediler serdal adalı baskanida yediler ama ikiside bu kulübe başkan olarak geri dönecek merak etmeyin herseyin zamanı var 1 1 Ramazan Ertaş: Ferhat hangi maddeyi kullanırsan soule üretelim.Belliki iyi kafa yapıyor insanlarda 1 0
  • Halil Altun: Ne kadar büyük bilmem ama çok büyük kulüp harbiden 12 1 Yanıtla
  • Kemal Demir: Fenerbahçe iyi futbolcuyu köreltirler 0 2 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Bu kulüplerin ekonomi modelini uygulamak çok mu zor. Bizdekiler borç bataginda 1 0 Yanıtla

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