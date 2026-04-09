Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır - Son Dakika
Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır

Recep Durul\'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır
09.04.2026 00:03
Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maça ilişkin, "Biz evimizde iyi bir oyunla Galatasaray'ı yenmiştik. İyi ayaklar değil, pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazandırır. Çıkacağız, taraftarlarımızla birlikte orada yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''PAHALI AYAKLAR DEĞİL...''

Galatasaray karşılaşmasından umutlu olduklarını ve taraftarlarla birlikte deplasmandaki yerlerini alacaklarını aktaran Durul, "Önümüzde Galatasaray maçı var, daha sonra diğer maçlar var. Aynı futbolcularla oynayacağız yine. Bu yüzden bir puan da olsa en azından puanla kapatmış olduk geçtiğimiz haftayı. Önümüzdeki günlerde de Galatasaray ile maçımız var. Biz kendi evimizde biliyorsunuz iyi bir oyunla Galatasaray'ı yenmiştik. Yine çıkacağız 90 dakika, hep şunu söylüyorum; iyi ayaklar değil, pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazandırır. Çıkacağız, taraftarlarımızla birlikte orada yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz. Bu futbolcular yine çıkacak aslanlar gibi oynayacak, inşallah puan ve puanlarla birlikte dönmeyi umut ediyoruz." dedi. 

Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır

''ONURLU DURUŞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Başkan Durul, Galatasaray müsabakası öncesi atmosferle ilgili de, "Atmosferler hep oluyor, bütün maçlarda yaşıyoruz. Bazı maçların atmosferi yüksek oluyor tabii ki. Ama biz Kocaelispor olarak her zaman çıkacağız, o onurlu duruşumuzu göstereceğiz. Biz gideceğiz, yerimizi alacağız ve oynayacağız. Tepki göstermeleri, hangi takım olursa olsun bizim kendi doğrularımızdan vazgeçirmeyecektir. Bu ülkede her şeyden önce bir adalet var, bir hukuk var, bir güvenlik var. Biz hangi saha olursa olsun gideceğiz, maçımızı oynayacağız ve döneceğiz." açıklamasını yaptı.

Son Dakika Spor Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
