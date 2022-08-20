Recep Uçar: Maalesef final tercihlerini yapamadık - Son Dakika
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Recep Uçar: Maalesef final tercihlerini yapamadık

20.08.2022 01:42
Recep Uçar: Maalesef final tercihlerini yapamadık

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maalesef final tercihlerini yapamadık.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maalesef final tercihlerini yapamadık. Savunmadan ilk yarıda memnunum, ikinci yarıda memnun değilim. 85'inci dakikaya kadar getirdiğimiz bir oyunda Gomis'in golü ile 1-0 mağlup olduk. Galatasaray gibi takımlarla oynadığınızda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmezseniz kaliteli ayakları sizi cezalandırabiliyor. Okan hocayı ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Uçar, "Ligde 3'üncü maçımız. Kendi sahamızda oynadık. Rakip seyircinin daha fazla olduğu dolayısıyla deplasmanda oynadığımız bir maç oldu. İlk yarı planlarımız tuttu. Genel olarak kendi yaptığımız basit hatalar dışında çok fazla pozisyon vermediğimiz bir oyun oldu. Galatasaray'ın 3'üncü bölgeye gelmesini önlemeye çalıştık. Genel anlamda aslında başarılı olduk. Devreye önde de, berabere de girebilirdik. İkinci yarı oyunun kontrolünü Galatasaray'a verdiğimiz bir oyun oldu. Galatasaray topu 3'üncü bölgeye taşıdığında yetenekli oyuncularıyla pozisyonlar üretti. Maalesef final tercihlerini yapamadık. Savunmadan ilk yarıda memnunum, ikinci yarıda memnun değilim. 85'inci dakikaya kadar getirdiğimiz bir oyunda Gomis'in golü ile 1-0 mağlup olduk. Galatasaray gibi takımlarla oynadığınızda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmezseniz kaliteli ayakları sizi cezalandırabiliyor. Okan hocayı ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bugün de olduğu gibi, bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak ligde var olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Recep Uçar: Maalesef final tercihlerini yapamadık - Son Dakika

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