Red Bull BC One Dünya Finali heyecanına geri sayım başladı

Breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, en başarılı B-Boy ve B-Girl'lerin başa baş mücadelesine sahne olacak. Bu yıl ilk defa çeşitli ülkelerden 16 kadın ve 16 erkek breakdansçının 'Dünya Şampiyonu' olabilmek için hünerlerini göstereceği yarışmada Türkiye'den B-Girl Jemrai ve B-Boy Jester yer alacak. 6 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'da gerçekleşecek yarışma Redbull.com/BCOne adresinde dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One, bu yıl ilk kez kadınlar ve erkeklerde yarışmacı sayısı eşit olarak en başarılı 16 B-Girl ve 16 B-Boy'u kıyasıya bir mücadele için bir araya getiriyor. 2021 Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olabilmek için, 6 Kasım akşamı Polonya Gdansk'taki ERGO Arena'da yarışacak olan dansçılar, unutulmaz bir mücadeleye imza atmaya hazırlanıyor.

2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One ile her yıl binlerce breakdansçı maharetlerini dünyaya tanıtma imkanını elde ediyor. Red Bull BC One 2021 Dünya Finali kapsamında, daha önce breaking sahnesine ismini yazmış, yetenekli 12 B-Boy ve 12 B-Girl yarışmanın davet kadrosunda yer alarak, direkt finallerde yarışma fırsatı buluyor. Toplamda 32 dansçının yer alacağı finalde, Türk dansçılar Jemrai ve Jester'in da aralarında bulunduğu ülke finalistleri ise 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ön elemeler ile sahneye çıkma şansını zorlayacak. Karşılaşmaların ardından 6 Kasım'daki final için seçilen 4 B-Boy ve 4 B-Girl, Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma hakkı kazanacak.

Bu yıl birbirinden iddialı performansları ile sahnede olacak 16 B-Girl arasında ABD'den Logistx, Belçika'dan MadMax, Yunanistan'dan Sidi, Fransa'dan San Andrea, Polonya'dan Paulina, Japonya'dan Ami ve Ram, Güney Kore'den Yell, Kolombiya'dan Luma, Arjantin'den Carito, Rusya'dan ise Nadia ile 2 sene üst üste birinciliği kimselere kaptırmayan Kastet yer alıyor. Özel davet ile finallere çıkacak bu ilk 12 B-Girl'ün yanında finallerde yarışmaya hak kazanacak diğer 4 B-Girl ise ön elemeler ile belirlenecek.

Bu sene sahneyi sallayacak 16 B-Boy arasında ise İngiltere'den Sunni, ABD'den Flea Rock, Kanada'dan Phil Wizard, Fransa'dan Lagaet, Danimarka'dan Zoopreme, Polonya'dan Thomaz, Hollanda'dan TawfiQ, Brezilya'dan Bart, İspanya'dan Xak, Rusya'dan Gun, Belarus'tan Wild Jerry ile yarışma tarihinin en genç kazananı olan Japonya'dan Shigekix öne çıkıyor. Davetli 12 B-Boy kadrosu da ön elemelerle belirlenecek diğer 4 dansçı ile zenginleşerek, finalistlerin sayısı 16'ya çıkacak.

Red Bull BC One All Star ve üç kez Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olan Hollandalı B-Boy Menno, ABD'li B-Boy El Nino ve B-Girl Beta, Polonyalı B-Boy Kleju ve Fransız B-Girl Sarah Bee gibi dans sahnesinin ünlü isimlerinden oluşan jüri kadrosu ise kazananı belirleyecek.

İsviçreli B-Boy Amjad'ın sunumu ve DJ Plash'in müzikleriyle dansçıların en iyi olmak için birbirlerine meydan okuyacağı, 6 Kasım Cumartesi günü 22.00'da gerçekleşecek yarışma Red Bull TV, www.redbull.com/bcone adresi, Red Bull BC One Facebook hesabı ve Red Bull BC One YouTube kanalı aracılığı ile dünyanın her yerinden izlenebilecek.