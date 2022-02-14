Red Bull Homerun heyecanı bu kez Uludağ'ı saracak

Red Bull Homerun, 2020 yılından sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Yılın en heyecan verici kış sporları organizasyonu olarak gösterilen etkinlik, yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu Uludağ'da bir araya getirecek.

Türkiye'nin en heyecan verici kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, 5 Mart 2022 Cumartesi günü Bursa'da düzenlenecek. Etkinlikte yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Uludağ'da bir araya gelecek.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşacak. Farklı ve unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı yarışmada kategorinin kadın ve erkek birincilerine sürpriz ödüller verilecek. Kayıtların son güne kadar devam edeceği ücretsiz etkinlikte eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenlerin internet sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırabilecekler.

İlki 2020 yılında gerçekleştirildi

Türkiye'de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilirken, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de kayak severleri bir araya getirmişti. Tüm kayak merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte kadın ve erkeklerde şampiyonlar sürpriz ödüllerin sahibi olmuştu. - İSTANBUL