Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinin kazananları belli oldu - Son Dakika

Sokak futbolu, şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ve geçmişin ruhunu özleyenler için geri döndü. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five'ta ilk eleme 12 Mart'ta Adana'da yapıldı. Elemede 27 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali'nde mücadele etmek isteyen 16 takım karşı karşıya gelirken, eleme maçlarında rakiplerine üstün gelen Pura Vida ve Kuvayi Milliye spor takımları dev finale ismini yazdırdı. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek için Türkiye Finali'ne yükselmeye çalışan takımlar için diğer iki şehir elemesi 19 Mart'ta Erzurum'da ve 26 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek. Bu elemelerde başarılı olan ekipler, 27 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2022 yılının şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak. Red Bull Neymar Jr's Five'da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbull.com/neymarjr adresinden hayallerine doğru bir adım atabiliyor.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kâr amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkânı sağlıyor.

Golünü at rakip takımı azalt

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.