Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek - Son Dakika
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Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek

20.05.2022 12:06
Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek

Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'ne katılacak 40 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek.

Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'ne katılacak 40 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Bekar Evi Airways, Fly By Tayyare, Ballı Çörekler, Uçan Doktorlar ve Gezgin Kafalar gibi eğlenceli isimlere sahip olan takımların yer alacağı 5. Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcılar, Batman, Taş Devri, Galata Kulesi, kedi gibi fantastik kostüm ve konseptlerle rampada şovlarını sergileyecek. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek.

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'ne katılacak 40 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak. Her zamanki gibi birbirinden tarz kostümlerle uçuş hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara devam eden 40 takım, tasarladıkları uçuş araçlarını büyük bir incelikle hazırlıyor.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ TAKIM İSİMLERİBekar Evi Airways, Fly By Tayyare, Ballı Çörekler, Uçan Doktorlar ve Gezgin Kafalar gibi eğlenceli isimlere sahip olan takımların yer alacağı 5. Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcılar, Batman, Taş Devri, Galata Kulesi, kedi gibi fantastik kostüm ve konseptlerle rampada şovlarını sergileyecek. 2019 yılında Caddebostan Sahili'nde 200 bin kişiyi ağırlayan Red Bull Uçuş Günü'nde insan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önüne çıkacak kadar cesur pilotlar, takımlarıyla unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek.EN UZUN MESAFE REKORU 78,6 METRE

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. En uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Red Bull Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.

(I)


- İstanbul
Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek
Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek
Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek
Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek
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Kaynak: DHA

Caddebostan Sahili, Caddebostan, İstanbul, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Red Bull Uçuş Günü 5'inci kez düzenlenecek - Son Dakika
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