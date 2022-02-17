Red Bull Uçuş Günü üç yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da

5. Red Bull Uçuş Günü, 5 Haziran Pazar günü İstanbul Caddebostan'da sevenleri ile buluşacak. Etkinlik için başvurular 13 Mart'a kadar devam edecek.

Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan'da cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlara sahne olacak. Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla altı metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak eğlencenin ve rekabetin bir arada yaşanacağı, izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak olan etkinlik için hazırlıklar sürüyor. Yarışmacılar da en etkileyici uçuş aracını tasarlamak için çalışmalarına başladı.

Başvurular 13 Mart'a kadar

Hem eğlenmek hem de pilot olma hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenler için başvurular, 13 Mart tarihine kadar redbull.com/ucusgunu adresinden devam ediyor. Uçuş Günü'nde yer alabilmek için, başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru adımlarını tamamlayan pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek.

İlk olarak 1992 yılında Viyana'da düzenlenmişti

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenmiş ve gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayılmıştı. En uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte 'The Chicken Whisperers' takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.

Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre de değerlendirecek. Her üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya - Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise 'En Uzun Uçuş Bileti' ödülünü alarak uçak bileti kazanacak. - İSTANBUL