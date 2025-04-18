Rekor üstüne rekor kırdılar! Galatasaray\'da 40 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Galatasaray, rakibi karşısında birçok pozisyona girdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada birçok rekora da imza attı.
Maçı gol yemeden tamamlayan Galatasaray'da 40 yıl sonra rekor kırıldı. Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray, 1985/86'dan (Jupp Derwall) bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.
Galatasaray'ın Bodrum FK maçındaki istatistikleri;
Cimbom, şut rekorunu ilk yarıda kırdı. 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderen Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. İlk yarıyı 23 şutla tamamlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakikayı ise 35 şutla bitirdi.
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