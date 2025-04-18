Rekor üstüne rekor kırdılar! Galatasaray'da 40 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
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Rekor üstüne rekor kırdılar! Galatasaray'da 40 yıl sonra bir ilk

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 40 yıl sonra üst üste 5 iç saha maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Cimbom, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı müsabakayı oynadı.

18.04.2025 22:43
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Galatasaray, rakibi karşısında birçok pozisyona girdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada birçok rekora da imza attı.

40 YIL SONRA BİR İLK

Maçı gol yemeden tamamlayan Galatasaray'da 40 yıl sonra rekor kırıldı. Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray, 1985/86'dan (Jupp Derwall) bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDILAR

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.

Galatasaray'ın Bodrum FK maçındaki istatistikleri;

  • 59 Rakip ceza sahasında topla buluşma
  • 35 şut
  • 16 korner

35 ŞUTLA AVRUPA'DA ZİRVEYE OTURDU

Cimbom, şut rekorunu ilk yarıda kırdı. 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderen Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. İlk yarıyı 23 şutla tamamlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakikayı ise 35 şutla bitirdi.

Rekor üstüne rekor kırdılar! Galatasaray\'da 40 yıl sonra bir ilk
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Son Dakika Spor Rekor üstüne rekor kırdılar! Galatasaray'da 40 yıl sonra bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 123456:
    yapı var yapı buda yapı değil mi.hemde fenerbahçe nin arka bahçesi bu bodrum.. 135 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    fenerin babası cim bom bom :) 88 15 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Galatasaray-bodrumspor sahada resmen sildi ezdi geçti çok güzel futbol oynadı Galatasaray muhteşem şampiyon takım 83 0 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    kaç paraya satın aldılar acaba 0 82 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VOLKAN AKA FENEV VERMİŞTİR ANA YETMEMİŞ DEMEK KI HADİ CİK CİK CİKKKKJ 35 0 Yanıtla
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