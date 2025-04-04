Rekora koşuyor! Mourinho, gördüğü kartlarla futbolcularını solladı

Fenerbahçe'de 9 aydır görev yapan Jose Mourinho, içerisinde yer aldığı olaylar ve gördüğü kartlarla gündemden düşmüyor. Portekizli teknik adam, son olarak Galatasaray'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attığı maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart görmüştü. Bununla birlikte çarpıcı bir detay da ortaya çıktı.

GÖRDÜĞÜ 8 KARTLA 23 FUTBOLCUSUNU GERİDE BIRAKTI

Mourinho, 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı. Daha önce "Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim" yorumunu yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımındaki 23 öğrencisinden daha fazla kart gördü.

KENDİ REKORUNA 3 KART KALDI

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den önce görev yaptığı Roma'da da farklı değildi. İtalyan ekibinde 2.5 sezon çalışan Portekizli hoca, 2021-2022 döneminde 6, 2022-2023'te 10 ve kovulduğu 2023-2024'teki yarım sezonda ise 4 kez kart gördü. Deneyimli çalıştırıcı, 13 sarı-6 kırmızıyla toplamda 20 kez cezalandırıldı. Fenerbahçe'de 8 kart verilen Mourinho, 3 kart daha görmesi halinde 2022-2023'de Roma'da gördüğü 10 kartlık kendi rekorunu geride bırakacak.

5 MAÇTA TAKIMININ BAŞINA GEÇEMEDİ

62 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe'nin başında kart ve disiplin cezaları nedeniyle bu sezon 5 maçta takımının başında sahaya çıkamadı. Mourinho; UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar, Midtjylland, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe, Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarında tribündeydi.