Resmen açıkladı! İşte Ali Koç\'un koltuğuna talip olan ilk aday

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 10:30'da başlayan toplantıda flaş bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Hakan Bilal Kutlualp, yaptığı konuşmada başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kutlualp Ali Koç'a seslenerek, ''Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var." dedi. Hakan Bilal Kutlualp'in bu söylemi, sosyal medyada taraftarlar arasında büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Hakan Bilal Kutlualp'in açıklamaları şu şekilde;

"Yönetimin iktidar olduğu muhalefetin kontrol olduğu bir olgu vardır. Muhalefet, demokrasilerde gerekli ve yasaldır. Bu kürsüye gelen arkadaşları güzel bir şekilde dinledik. Yönetimi alkışlayanlar kadar eleştirenleri de saygıyla dinleyeceklerini umuyorum. Paylaşayacağımız çok şampiyonluklarmız var."

"GELECEKTE NE YAPMALIYIZ DİYE KONUŞMALIYIZ"

"Son 7 yılı eleştirip insanları üzme niyetinde değilim. Herkes her şeyi biliyor. Aynı şeyleri anlatıp ne kürsüyü işgal etmek istiyorum ne Yüksek Divan'ın akıcı temposunu bozmak istemiyorum. Futbol öyle bir şey ki niyetler üzerinden değerlendirilemez. Büyük bir tutku, büyük bir etkinlik ama sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur bu. Ben aslında biraz daha bugüne kadar olanları konuşmaktansa gelecekte ne yapmalıyız diye konuşmalıyız."

"ŞAMPİYONLUK FARKI 6'YA ÇIKACAK"

"Yapılan haksızlıkları biliyoruz ve yüreğimizde hissediyoruz. Rakibimizle aramızdaki şmapiyonluk farkı malesef 6'ya çıkma tehlikesi barındırıyor. 5. yıldızı takma travmasını yaşayabiliriz. Bu travmayı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğini zannetmiyorum. Ortanca oğlum Fenerbahçe'yi tutmayacağını söyledi. Fenerbahçe sevgisinin farklı olduğunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Yapı var mı? Dibine kadar var ama yapıyı çocuğa anlatamıyorum. Elimizdeki istatistiklere bakıldığında 20 yılda 6 kez şampiyon olmuşuz. Aramızdaki bu farklı telafi etmeye referans aldığım bu istatiskile yola çıksak biz rakibimizden 20 sene gerideyiz. Ya da 6 sene üst üste şampiyon olacağız. Olabilir mi olabilir. Tarihte olmamış ama hiçbir şey imkansız değil."

"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE GİDELİM"

"11 yıl naısl geçmiş. Göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. 4 senesi Aziz beyin 7 senesi ise Ali beyin yönetiminde yaşanmış. Bizim bu büyüyen dinamik camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın gücünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılmasını istiyorum. Böyle bir büyük camiada başkanlık sürelerini iki periyotla sınırlayalım. Bunu şundan dolayı söylüyorum bu camiada Faruk Ilgaz'lar, Aziz Yıldırım'lar Ali Koç'lar gibi başkan çıkarmak kolaydır. Alttan gelen yeni insanlara fırsat vermek, yöetici ve başkanlar yetiştirmemiz gerekiyor. İki dönem olursa bu büyüklük neyi de talep eder biliyor musunuz? İlk dönemde şampiyon olamayan başkanların ikinci dönemlerinde aday olmaması gibi uygulama olabilir. Camiada bu yüzden gereksiz şekilde gerilimler ve stresler oluşuyor. Seçiliyorsunuz evdeki hesap çarşıya uymuyor ama size sistem müsade ettiği için siz bu hızlı geçen hayatı boşa harcayamazsınız. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok."

"OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİN! BEN ADAYIM"

"Bankalar Birliği'nden çıkma fikri güzel. Trabzonspor çıkmış Galatasaray da çıkacak. Umarım bu beladan kurtuluruz. Fenerbahçe'nin şu andaki mutsuzluğu tesisler değil. Başkanımızın şikayetçi olduğu ve hoşnut olmadığı bir durum vardı. Niye bir aday çıkarmıyorsunuz diye. Demokrasilerde bazen böyle sistem patinaj yaptığı zaman güvenoyuna giderisin.z Bu güvenoyu sistemdeki bütün gerilimi boşaltır. Eğer sayın başkan bve yönetim bu konuda aynı düşünüyorsak ve hoşnutsuzsa siz bir güvenoyuna gidin. Olağanüstü kognreye gidin. Ben adayım. Bu salonda da bir sürü aday olacak insan var. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var bizim."