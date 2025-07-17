Süper Lig devi Galatasaray'ın uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü Victor Osimhen için Napoli cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Victor Osimhen, İtalyan devi Napoli'de Teknik direktör Antonio Conte'nin açıkladığı kamp kadrosunda yer almadı. Yıldız oyuncu resmi olarak kadro dışında kaldı.
Öte yandan Napoli, Victor Osimhen'in forma numarası olan 9 numaralı formayı da Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku'ya verdi.
Napoli ile Galatasaray arasında transfer görüşmeleri devam ederken, kısa süre içerisinde Osimhen'in Galatasaray'a transferinin bitmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı - Son Dakika
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