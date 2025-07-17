Resmen açıklandı! Napoli\'den Osimhen kararı

Süper Lig devi Galatasaray'ın uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü Victor Osimhen için Napoli cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

KADRO DIŞINDA KALDI

Victor Osimhen, İtalyan devi Napoli'de Teknik direktör Antonio Conte'nin açıkladığı kamp kadrosunda yer almadı. Yıldız oyuncu resmi olarak kadro dışında kaldı.

FORMA NUMARASI LUKAKU'YA VERİLDİ

Öte yandan Napoli, Victor Osimhen'in forma numarası olan 9 numaralı formayı da Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku'ya verdi.

TRANSFERİN BİTMESİ BEKLENİYOR

Napoli ile Galatasaray arasında transfer görüşmeleri devam ederken, kısa süre içerisinde Osimhen'in Galatasaray'a transferinin bitmesi bekleniyor.