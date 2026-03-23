Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız - Son Dakika
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
23.03.2026 12:04
Haberin Videosunu İzleyin
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
2026 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek olan A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları resmi olarak tanıtıldı. İç saha ve deplasman formaları, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz ile tasarlandı ve modern detaylarla futbolseverlere sunuldu.

2026 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları resmen tanıtıldı.

KIRMIZI VE BEYAZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Takım için hazırlanan iki yeni forma, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz olarak tasarlandı. İç saha ve deplasman formaları modern detaylarıyla futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

TFF'DEN DİKKAT ÇEKEN TANITIM MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, formaların tanıtımında "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadelerine yer verdi.

SATIŞA SUNULDU

Yeni sezon formaları, tanıtımın ardından TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.

  • Maç forması: 8.799 TL
  • Stadyum forması: 6.099 TL
  • Kaleci forması: 5.499 TL
  • Taraftar forması: 4.099 TL

İLK RAKİP ROMANYA

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Mücadele, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

FİNAL YOLU BELLİ OLDU

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final müsabakası ise 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak.

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Son Dakika Spor Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    forma alcanıza bağış yapın o fiyata daha iyi 8 2 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    adam gibi fiyat söyleyin de halk alsın bu nasıl bir fiyat 5 0 Yanıtla
  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Fiyata bak formaya bak utanmalarıda yok vah denilecek fiyata forma satıyorsanız vav denilecek güzellikte forma yapın bi zahmet 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    çok ucuzmuş 2 0 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    tasarımı da iyi değil.üstelik çok da pahalı.bu ne arkadaş 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
Sivasspor, ’’yoksa yeniden küme mi düşecekler’’ denirken play-off potasına göz kırptı Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:55
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
SON DAKİKA: Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız - Son Dakika
