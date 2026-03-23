Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

2026 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları resmen tanıtıldı.
A Milli Takım için hazırlanan iki yeni forma, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz olarak tasarlandı. İç saha ve deplasman formaları modern detaylarıyla futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, formaların tanıtımında "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadelerine yer verdi.
Yeni sezon formaları, tanıtımın ardından TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Mücadele, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Milliler, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final müsabakası ise 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak.
