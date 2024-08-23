Resmi açıklama geldi! İlkay Gündoğan, yeniden Manchester City'de - Son Dakika
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Resmi açıklama geldi! İlkay Gündoğan, yeniden Manchester City'de

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Manchester City, Barcelona forması giyen ve ismi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ı yeniden renklerine bağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden video ile açıkladı. Gündoğan, Manchester City'ye dönüşünün kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti ve Pep Guardiola ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

23.08.2024 13:44  Güncelleme: 13:50
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İsmi uzun zamandır Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'ye transfer oldu. Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ı yeniden renklerine bağladı. Kulüp, transferi sosyal medyadan yaptığı özel bir video ile duyurdu.

İLKAY YENİDEN CITY'DE

Premier Lig devinden yapılan açıklamada İlkay Gündoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Gündoğan imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki yedi yılım benim için hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi. Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor" dedi.

"PEP İLE TEKRAR ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İlkay Gündoğan açıklamasının devamında, "Herkes Pep'e duyduğum saygıyı biliyor. O dünyanın en iyi menajeri ve onunla her gün çalışmak sizi daha iyi bir oyuncu yapıyor. Sürekli olarak meydan okunduğunu hissediyorsunuz, bu da herhangi bir profesyonel için tam olarak istediğiniz şey. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Resmi açıklama geldi! İlkay Gündoğan, yeniden Manchester City\'de

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Son Dakika Spor Resmi açıklama geldi! İlkay Gündoğan, yeniden Manchester City'de - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emre Acar: Gelecek yıl city bırakınca Türkiye gelmek isterse almaz inşallah bir klup 14 4 Yanıtla
  • Ankara null: adam gb takimda oyna tabi barcanin vay haline yakinda lewa. kacacak 2 1 Yanıtla

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