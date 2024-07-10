Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı

Spor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

4\'lü zirveden asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti\'den açıklama var

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Suudi-Arabistan takımı Al-Ahli'ye teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.Allan Saint-Maximin, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulüp, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.