Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transferini çok istediği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli kulübüne resmi teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

10.07.2024 14:11
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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Suudi-Arabistan takımı Al-Ahli'ye teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.Allan Saint-Maximin, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulüp, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı

Suudi Arabistan, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ferhat eser: GS çöpe atmıştı bunu :) 1 12 Yanıtla
  • Mustafa Yücel: Dahasını bekliyoruz 7 1 Yanıtla

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