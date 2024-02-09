Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.

09.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:16
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Süper Lig devi Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Hatayspor'a kiralandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağlamak üzere. Haberde Resmi açıklama için son detayların görüşüldüğü belirtildi. Galatasaray'ın bu transferde kiralama bedeli alacağı ve oyuncunun maaşını Hatayspor'un ödeyeceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Resmi açıklamanın eli kulağında! Halil Dervişoğlu Hatayspor'a imzayı atıyor
Galatasaray Halil Dervişoğlu\'nu Hatayspor\'a kiraladı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (5)

  • Said Demir: Geç bile kalındı bencil bencil top oynuyor ve çalım yeteneğide yok denecek kadar az. Gs de bi maçta on kez tıplu buluşup bi halt yaoamadı. 21 3 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Said boş yapma 1 8 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: Galatasaray a düşman hataya sarılmamalı 2 1 Yanıtla
  • Gürhan TUNALI: Galatasaray bu çocuğu da harcadı. Keşke Beşiktaş a gelseydi, kral olurdu... 0 0 Yanıtla
  • Yiğit Öztürk: Hatayspor için iyi oldu küme düşmez kolay kolay artık 0 0 Yanıtla

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Son Dakika Spor Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı - Son Dakika


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