Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih\'e transfer oluyor

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Galatasaray'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Fransız sağ beki Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçı kadrosunda olmayan Sacha Boey için Bayern Münih ile transfer görüşmelerinin başladığı ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre, Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladı.

20-25 MİLYON EUROYA TRANSFER OLACAK

Galatasaray, Sacha Boey için 20-25 milyon euro arasında bonservis bedeli talep etti. 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerine katıldı. İstanbul'da gerçekleşen transfer görüşmelerinde Galatasaray ile Bayern Münih anlaşması ve imzaların atılması bekleniyor.