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Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika
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Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor

Alman devi Bayern Münih, Sacha Boey transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncu için 20-25 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor. Boey'in menajeri İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine katıldı. Galatasaray ile Bayern Münih arasında anlaşma ve imzaların atılması bekleniyor.

25.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 23:09
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Galatasaray'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Fransız sağ beki Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçı kadrosunda olmayan Sacha Boey için Bayern Münih ile transfer görüşmelerinin başladığı ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre, Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladı.

20-25 MİLYON EUROYA TRANSFER OLACAK

Galatasaray, Sacha Boey için 20-25 milyon euro arasında bonservis bedeli talep etti. 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerine katıldı. İstanbul'da gerçekleşen transfer görüşmelerinde Galatasaray ile Bayern Münih anlaşması ve imzaların atılması bekleniyor.

Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih\'e transfer oluyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika
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