Aylarca futboldan men edilen Tonali bu hafta maça çıkacak

Bahis oynadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde futboldan men edilen Sandro Tonali'nin cumartesi günkü Wolverhampton maçında forma giyme ihtimali bulunuyor.

"RESMİ ONAY ALMADIK"

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, "Bu zor bir durum ancak Tonali için henüz resmi bir onay almadık. Haberleri, spekülasyonları, açıklamaları duyduk ama şu anda İtalyan yetkililerden herhangi bir şey almadık. Bu yüzden bir tür belirsizlik içindeyiz ve resmi onayın gelmesini bekliyoruz" dedi.

"BİZİM İÇİN UYGUN"

23 yaşındaki yıldızın Wolverhampton maçında oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Howe, "Bizim için uygun olma ihtimali yüksek. Sanırım yasağın uygulanmasından önce gerçekleşmesi gereken birkaç şey var, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

FIFA VE UEFA'DAN ONAY GELMEDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İtalya Futbol Federasyonu'nun Tonali için 10 aylık men cezasını duyurduğu hatırlatıldı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu için henüz FIFA ve UEFA'dan resmi bir onaylanma durumunun olmadığı aktarıldı.