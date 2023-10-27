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Aylarca futboldan men edilen Tonali bu hafta maça çıkacak - Son Dakika

Aylarca futboldan men edilen Tonali bu hafta maça çıkacak

Son Güncelleme: 27.10.2023 17:26

Bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 10 ay men edilen Sandro Tonali'nin cumartesi günkü Wolverhampton karşılaşmasında forma giyme ihtimali bulunuyor.

Bahis oynadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde futboldan men edilen Sandro Tonali'nin cumartesi günkü Wolverhampton maçında forma giyme ihtimali bulunuyor.

"RESMİ ONAY ALMADIK"

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, "Bu zor bir durum ancak Tonali için henüz resmi bir onay almadık. Haberleri, spekülasyonları, açıklamaları duyduk ama şu anda İtalyan yetkililerden herhangi bir şey almadık. Bu yüzden bir tür belirsizlik içindeyiz ve resmi onayın gelmesini bekliyoruz" dedi.

Resmi onay gelmedi! Aylarca futboldan men edilen Tonali bu hafta maça çıkacak

"BİZİM İÇİN UYGUN"

23 yaşındaki yıldızın Wolverhampton maçında oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Howe, "Bizim için uygun olma ihtimali yüksek. Sanırım yasağın uygulanmasından önce gerçekleşmesi gereken birkaç şey var, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Resmi onay gelmedi! Aylarca futboldan men edilen Tonali bu hafta maça çıkacak

FIFA VE UEFA'DAN ONAY GELMEDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İtalya Futbol Federasyonu'nun Tonali için 10 aylık men cezasını duyurduğu hatırlatıldı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu için henüz FIFA ve UEFA'dan resmi bir onaylanma durumunun olmadığı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Aylarca futboldan men edilen Tonali bu hafta maça çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aylarca futboldan men edilen Tonali bu hafta maça çıkacak - Son Dakika
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