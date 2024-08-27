Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak - Son Dakika
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Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak

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Fenerbahçe, orta saha takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Sofyan Amrabat için İtalyan ekibi Fiorentina'ya resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin hedefi, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Ancak Fiorentina'nın önceliği, Amrabat'ı bonservisiyle göndermek. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

27.08.2024 16:21  Güncelleme: 16:52
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için transfer girişimleri sürüyor. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı.

Transferde Fenerbahçe'nin hedef bölgelerinden biri de orta saha. Bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat.

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Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin önceliği ise Amrabat'ı bonservisiyle göndermek. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat\'ı aldı alacak

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Son Dakika Spor Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: fenerbahçenin bu sezonki en pahalı transferi 50 milyon euro bedelle morinho olacak herhalde dünya yıldızlarını yağdırıcaz diyorlardı demekki bu dünya yıldızlarından biride amrabatmış vay bee 7 19 Yanıtla
  • Mustafa Naz: sakin almayin.eger bir klup bonservisi ile gondermek istiyorsa kurtulmak icindir.ikinci krunic olmasin 16 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Berkan kutlunun bir tık üstü diyebilirim. 1-0ken girip son yarım saat top kesmeye yarar. Sıfır gol sıfır asistle sezonu tamamlar. Bütün atakları heba eder. 8 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Yoruldum böyle gereksiz balon haberleri okumaktan artık. 7 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: garga yorum yapsana. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak - Son Dakika
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