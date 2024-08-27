Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat\'ı aldı alacak

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için transfer girişimleri sürüyor. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı.

Transferde Fenerbahçe'nin hedef bölgelerinden biri de orta saha. Bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat.

KANARYA, KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin önceliği ise Amrabat'ı bonservisiyle göndermek. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.