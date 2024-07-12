Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor - Son Dakika
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Spor

Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor

Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a resmi teklifte bulundu.

12.07.2024 13:33
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Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'a resmi teklif yaptı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATABİLİR

EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'a isteklerini sıralayacak. Anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'a imza attırması bekleniyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: biz Beşiktaşlılar cenkin karakterine kefiliz gese hariç istediği kulübe gidebilir fenerbahçeye hayırlı olsun ona ne kadar teşekkür etsek azdır Beşiktaş formasıyla attı attırdı kazandırdı müthiş bir karaktere sahip sana hiç kızmayız yolun açık olsun 27 13 Yanıtla
    Seco: İzin verdiğin için sağol başkan 5 0
  • Cengiz Ay: Ne adamsın be ferooo her alanda yoruma sahipsin 10 0 Yanıtla
    ferhat eser: sağol cengiz abi 2 3

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