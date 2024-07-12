Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor

Spor

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'a resmi teklif yaptı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATABİLİR

EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'a isteklerini sıralayacak. Anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'a imza attırması bekleniyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.