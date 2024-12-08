Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi - Son Dakika
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Spor

Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz\'dan özür diledi

Sivassporlu Rey Manaj, Galatasaray maçının son bölümünde yaptığı faul sonrasından oyunu sedyeyle terk etmesine nede olduğu Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi. Bu durumla karşı karşıya kaldığı için üzgün olduğunu belirten Manaj, ''Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım'' ifadelerini kullandı.

08.12.2024 20:24
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Sivassporlu Rey Manaj, maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sebebiyle sosyal medya hesabından özür diledi.

"YAŞAMAK İSTEMEDİĞİM BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Rey Manaj yaptığı paylaşımda, "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim" dedi.

Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

"BARIŞ ALPER'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Açıklamalarına devam eden Manaj, "Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

BARIŞ ALPER'İN SON DURUMU

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barış Alper'in dizine bandaj yapıldı. Ayağını hafif hafif basabiliyor. Kontrolleri Sivas'ta değil İstanbul'da yapılacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Barış Alper, stattan sekerek ayrıldı. Öte yandan oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Emin Erol:
    Ne kadar büyüttünüz ya fredin ostervsldenin çağların becaonun ayağı kırıldığında kimse özür dilemedi ne kadar büyüttünüz ya beter olsun baba ne hak yerken iyiydi 6 149 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Emin erol annnni gttnn skkmm 131 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Bir Beşiktaşlı olarak geçmiş olsun diyorum.Düşman olsa böyle bir hareket yapmaz.Ayrıca hakem efendi War dan uyarı geldiği halde neden kırmızıyı veremedi bunuda sorgulamak lazım.Hem faulü yapana hemde buna seyirci kalan hakeme en az 10 maç ceza verilmeli.Bu çocuğun futbol hayatı bitse ne olacak,bunun hesabını kim verecek? 118 3 Yanıtla
  • Burak Öğüt:
    Özür dilenecek bir tarafı yok bunun. Bu futbolcu kılıklı gangster yaralama suçundan hakemi ile beraber Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilip hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmalıdır. 97 5 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    KABUL EDİLMEDİ ÇÜNKÜ ART NİYETLİ BİR ŞEKİLDE SAHANIN ÖBÜR UCUNDAN GELİP BU MÜDAHALEYİ YAPTIN 59 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yok öyle senin içinden geçecek Galatasaray bu ülkede ekmek sana haram artik 44 5 Yanıtla
  • Ahmet SİPAHİ:
    bence Galatasaray olunca olay çok büyütülüyor Beşiktaş'ta rafa silva'ya yapılan faulleri kimse görmedi. 6 20 Yanıtla
  • Ömer Demirel:
    futbolcu eskiside hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı diyor,senin futbol bilgininde amk. 16 2 Yanıtla
  • Alpi:
    Ezik Ferhat Erol oldu bariz belli :)) seni kimse iplemez çünkü futboldan anlamayan kuşsun 14 2 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    Lütfen ülkeyi terk et manaj kasti yaptın milli oyuncumuza bunu 12 2 Yanıtla
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