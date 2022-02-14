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Ricardo Quaresma maça damgasını vurdu: Sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı - Son Dakika

Ricardo Quaresma maça damgasını vurdu: Sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı

14.02.2022 13:56
Ricardo Quaresma maça damgasını vurdu: Sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı

Portekiz'in Vitória Guimarães takımında forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, takımının Belenenses ile oynadığı maça damgasını vurdu. 38 yaşındaki futbolcu, rakibinin zaman geçirmesine engel olmak için Afonso Sousa'yı kucağına alıp taşıdı. Portekizli futbolcunun bu hareketinin ardından saha içi karışırken yıldız oyuncu bu olayın ardından sarı kart gördü.

Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve bir süre Kasımpaşa formasını giydikten sonra ülkesine geri dönerek Vitória Guimarães takımına transfer olan Portekizli yıldız futbolcu, yaptığı hareketle gündem olmayı başardı.

KUCAĞINA ALIP KENARA DOĞRU TAŞIDI

Belenenses - Vitória Guimarães maçının 90+2. dakikasında 1-0 önde olan ev sahibi takımının formasını giyen Afonso Sousa'yı kucağına alarak saha kenarına getiren Quaresma'nin bu hareketi olay oldu. Portekizli yıldız, maçın bitmesine 3 dakika kala rakibinin zaman geçirmesine engel olmak için sakatlanan Afonso Sousa'yı kucağına alıp kenara doğru taşıdı.

SARI KART YEDİ

38 yaşındaki futbolcunun bu hareketinin ardından başta kucağında taşıdığı Sousa olmak üzere rakip takımın futbolcuları tepki gösterince, saha içi bir an için karıştı. Maçın hakemi ise gerginliğin daha fazla büyümesine fırsat vermeden Quaresma'ya sarı kart gösterdi. Sakatlanan oyuncu Afonso Sousa ise Quaresma'nın kendisini taşımasının ardından kenara gelerek oyundan çıktı.

QUARESMA'NIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Ricardo Quaresma'nın zamanın geçmemesi için gösterdiği çaba takımının beraberlik golünü atması adına yeterli olmadı. Maç ev sahibi takımının üstünlüğüyle 1-0 sona erdi. Takımıyla bu sezon 17 lig maçına çıkan Portekizli yıldız futbolcunun 1 gol 1 asisti bulunuyor.

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Son Dakika Spor Ricardo Quaresma maça damgasını vurdu: Sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ricardo Quaresma maça damgasını vurdu: Sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı - Son Dakika
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