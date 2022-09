Ricardo Sa Pinto: Hakem maçı 2 dakika fazla oynattı

GAZİANTEP Futbol Kulübü ile bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Pinto, takımın 21'inci haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maç ile ilgili hakemin maçı 2 dakika fazla oynattığını ve bu duruma anlam veremediğini söyledi.

Maçın uzatma dakikalarında kendi kalesine gol atan ve daha sonra takımdan ayrılmak için arkadaşlarıyla vedalaşan Juniour Morais ile ilgili de ayrılığın söz konusu olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Juniour Morais çok tecrübeli bir oyuncu. Özellikle maçta gösterdiği performans çok iyiydi. Her futbolcunun başına gelebilir. Son dakikada talihsiz bir biçimde topu kendi ağlarımıza gönderdi ve bununla ilgili de kendisini sorumlu hissetti. Bizim takım olarak kendisine ihtiyacımız var. Bizim için daha çok şey yapacak. Juniour aramızda olacak" dedi. Gaziantep Futbol Kulübü'nün tesislerinde gerçekleşen toplantıya, kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özmen , Asbaşkan Müslüm Özmen, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.Gaziantep'e geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Pinto, takımı zamanla tanıyıp daha iyi işler yapacağını söyledi.'MAÇ FAZLA OYNANDI, GOLDEN ÖNCEKİ POZİSYON FAUL DEĞİLDİ'1-1 berabere kaldıkları Hatayspor maçı ile ilgili de hakem hataları olduğunu dile getiren Ricardo Sa Pinto, hakemin maçı 2 dakika fazladan oynattığını ve Morais'in kendi ağlarına gönderdiği gol pozisyonu ile ilgili de golden önceki faul olmadığını söyledi.Pinto, "Benim fikrime göre hakem fazladan iki dakika oynattı maçı. Bunu ben de kimse de anlamadı. Biz bu şekilde 8 puan kaybettik. O puanları kaybetmeseydik zirvedeydik. Dün de şanssız bir an yaşadık. O pozisyon faul değildi, faul verildi ve devamı gol oldu. Yetkililerin bu tür şeylere dikkat etmesini istiyorum. Daha adaletli bir yönetim istiyoruz" şeklinde konuştu.'GALATASARAY MAÇI İÇİN ANAHTAR KELİME; ONLARDAN DAHA İYİ OLMALIYIZ'Pinto, Süper Lig'in 22'nci haftasında kendi sahalarında oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili de maça iyi hazırlanacaklarını söyledi.Galatasaray maçına konsantre olduklarını anlatan tecrübeli teknik adam, maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederek, "Şimdiye kadar takım ile ilgili yapılan transfer haberlerinin tamamı yanlış. Eğer bir transfer yaparsak ya da herhangi bir gelişme olursa zaten iletişimi biz sağlarız. Cuma günü oynayacağımız Galatasaray maçı gerçekten çok önemli. Büyük ve önemli bir maç olacak. Galatasaray gibi büyük bir kulübe karşı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Kapasitemizin en üst seviyesinde olmamız gerekiyor. Onlardan da daha iyi olmamız gerekiyor. O maç için anahtar kelime; onlardan daha iyi olmak. Rakibimize çok saygı gösteriyoruz ama takım olarak terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz" dedi.'OYUNCULARI TANIDIKÇA ALTERNATİF TAKTİK OLUŞTURACAĞIM'Gaziantep'in güzel ve büyük bir şehir olduğunu, her geçen gün de biraz daha alıştığını belirten tecrübeli teknik adam, burada her gün daha çok çalışıp başarılı olmak istediğini söyledi.Takımdaki oyuncuları tanıdıkça alternatif bir taktik oluşturacağının altını çizen Pinto şöyle dedi: "Takımın çok yoğun maç programı var. O yüzden fiziksel yorgunluk da vardı. Oyuncularımın hepsini yüzde yüz tanıyorum. Her maç, her antrenman onları daha çok tanıyacağım. Nasıl oyuncular nasıl karakterler olduğunu daha çok göreceğim. Onları tanımadığım için de gelecekleri ile ilgili şu an bir karar alamam. Benim oynadığım sistem 3-4-3, 4-3-3 gibi sistemler ama takımın şu an ki sistemi çok iyi. Bu sistemi şimdilik değiştirmemek gerektiğini düşünüyorum ama niyetim alternatif bir sistem oluşturmak. Bu sistemle de daha fazla hücum futbolu oynayabilmek."Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen de yeni hocadan çok yüksek beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek, takımın gidişatından memnun olduklarını ve geçmişe dair yaşanan olayları kapattıklarını anlattı.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özmen de Pinto'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Türkiye'nin Gaziantep'i her anlamda örnek aldığını ve futbolda da öne çıkacaklarını ve Süper Lig'in üst sıralarında kalmak istediklerini söyledi.