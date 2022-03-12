Belge paylaşan Rıdvan Dilmen'den olay çağrı: Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun - Son Dakika
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Belge paylaşan Rıdvan Dilmen'den olay çağrı: Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun

12.03.2022 17:35

MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti. TFF tüzüğü 41. maddeyi paylaşan Dilmen, "Önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun!" dedi.

Rıdvan Dilmen'in MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

"RİVA'YA BAZI HAKEMLERİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDILAR"

Alınan kararların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu belirten Dilmen, "Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!" dedi.

Rıdvan Dilmen belge paylaşıp herkese çağrıda bulundu: Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun
Rıdvan Dilmen belge paylaşıp herkese çağrıda bulundu: Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun
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Rıdvan Dilmen, Mhk, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belge paylaşan Rıdvan Dilmen'den olay çağrı: Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belge paylaşan Rıdvan Dilmen'den olay çağrı: Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun - Son Dakika
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